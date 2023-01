Presenza di Cadmio, richiamato dal ministero un prodotto Esselunga

La nota ministeriale suggerisce di non consumare il prodotto, e di riportarlo indietro

Sono stati richiamati dal ministero della Salute alcuni lotti di riso a chicco lungo Smart, per presenza di cadmio, venduti da Esselunga. La nota ministeriale - rilanciata dall'Ansa - suggerisce di non consumare il prodotto, e di riportarlo indietro.

Sono stati richiamati a scopo precauzionale alcuni lotti di riso a chicco lungo B di marchio Smart, prodotto per Esselunga Spa, per via della possibile presenza di un metallo pesante, il cadmio.

Il richiamo da parte dell'azienda produttrice, Panigada T & F Snc, è stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute e riguarda in particolare il prodotto venduto in sacchetti da 5 kg con scadenza:

06/10/2023,

07/10/2023,

10/10/2023,

19/10/2023,

20/10/2023,

11/11/2023,

12/11/2023,

15/11/2023,

16/11/2023,

17/11/2023,

18/11/2023,

19/11/2023

25/11/2023

Coloro che avessero acquistato il prodotto corrispondente a una delle scadenze indicate sono invitati a non consumarlo e a riconsegnarlo in negozio. Per informazioni, Esselunga invita a contattare il numero verde 800.666.555.

Metalli pesanti come il cadmio, il piombo e il mercurio, ricorda l'Istituto Superiore di Sanità sul portale, "sono sostanze inquinanti spesso presenti nell'aria come risultato di diversi tipi di attività industriale" e "si possono accumulare nel terreno entrando nella catena alimentare".

All'esposizione ai metalli pesanti "sono associati molteplici effetti sulla salute, con diversi gradi di gravità e condizioni".