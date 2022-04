Preside e studente. "Avevamo rapporti cordiali". Lei nega e cancella gli audio

Preside e studente. Mamme divise: "Sono maggiorenni". "Via subito"

La presunta relazione amorosa tra la preside del liceo Montale di Roma e uno studente dello stesso istituto continua a far discutere. Gli ispettori mandati dal Ministero stanno indagando sul caso, sentendo la versione dei fatti da parte di Sabrina Quaresima, la 50enne al centro di questa storia. Lei - si legge sul Corriere della Sera - nega e parla di un rapporto "cordiale", ma le chat che la dirigente avrebbe cancellato e lui conservato, raccontano una storia diversa: un rapporto più intimo, che avrebbe ad un certo punto messo in difficoltà lo studente. Il ragazzo avrebbe deciso di confidarsi con il vicepreside solo per capire come uscirne, ma sarebbe finito dalla padella nella brace, almeno secondo la ricostruzione dei compagni di scuola.

"Lui si è pentito sia di averla incontrata al di fuori dell’ambiente scolastico, sia di averlo raccontato ad amici e docenti", conferma uno studente del quarto anno. Ma è solo una ricostruzione che dovrà essere verificata dall’ispezione appena iniziata. "Il ragazzo è maggiorenne, la dirigente non ha infranto la legge. Per questo sarei contraria al suo licenziamento, opterei più per una sanzione disciplinare", dice la mamma di un alunno. Un'altra invece è più critica verso la preside. "Mi aspetto una sanzione disciplinare. Non voglio giudicare, ma mi aspettavo ben altro comportamento da una dirigente che, appena arrivata, ha diffuso circolari rigorose sui temi del decoro e dell’abbigliamento adeguato per la scuola".

