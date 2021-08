Presunta violenza su una dodicenne: uomo massacrato di botte dai familiari

Un 30enne è accusato a Bologna di aver violentato una 12enne compagna di scuola della figlia i cui familiari. I familiari della ragazzina, una volta che si sono resi conto di quanto accaduto, si sono recati nell'abitazione dell'uomo trascinandolo fuori, massacrandolo di pugni e calci e mandandolo all'ospedale: è quanto accaduto nel quartiere Pilastro sabato pomeriggio. A dare l'allarme sono stati i vicini che hanno assistito al pestaggio con almeno una trentina di persone che circondavano l'uomo.

L'abuso risalirebbe a qualche giorno fa. L'uomo ha ammesso di aver avuto un rapporto sessuale con la ragazzina che, a suo dire, sarebbe però stata consenziente. È stato sottoposto a fermo di polizia in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. Per lui ci sono precedenti specifici. Gli inquirenti hanno sequestrato i telefonini sia del 30enne che della vittima. La famiglia dell'uomo ha intanto deciso di lasciare la città per paura di ulteriori ripercussioni