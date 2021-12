Prevalle, pakistana morta: rinvenuta sul suo letto

Prevalle, donna morta: si tratta di una pakistana trovata cadavere nel suo appartamento

La vittima è una donna di 25 anni di origine pakistana. La giovane è stata ritrovata ieri mattina morta sul suo letto in un appartamento a Prevalle, nel Bresciano, dove viveva con marito e figli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno constatato il decesso della giovane. Sono poi arrivati anche i Carabinieri del nucleo investigativo per svolgere il primo sopralluogo insieme al pm di turno. Al momento - da quanto appreso - gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi.

Il corpo della vittima si trova ora all'obitorio del Civile in attesa dell'autopsia, mentre l'abitazione è sotto sequestro. Il marito, è stato lui a dare l'allarme, è stato a lungo ascoltato dai carabinieri. L'uomo avrebbe spostato dal letto il corpo della moglie nel tentativo di intervenire per salvarla. La giovane avrebbe sul corpo alcuni segni, ma non di evidente violenza. I vicini hanno riferito che la 25enne da giorni non stava bene, tanto da lasciare il figlio ad una famiglia connazionale residente in zona.