Processo Eternit, sparito il 90% degli atti. La chiavetta Usb forse manomessa

Processo Eternit a rischio prescrizione o annullamento. Pasticcio Usb

Clamoroso colpo di scena al tribunale di Torino. I giudici sono stati costretti a rinviare la sentenza al processo Eternit bis. Il motivo è legato alla tecnologia, la chiavetta Usb contenente il 90% degli atti del procedimento era vuota. Il colpo di scena - si legge sul Corriere della Sera - si è verificato nel giorno in cui era in programma la sentenza. "Siamo mortificate — hanno spiegato i giudici della terza sezione d’Appello - ma quando siamo andate a cercare un certo passaggio di una consulenza tecnica non abbiamo trovato nulla. È come se la chiavetta fosse vuota o danneggiata".

L’imputato - prosegue il Corriere - è l’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny, per il quale il pg Carlo Maria Pellicano aveva chiesto la conferma della condanna a 4 anni. Il magnate è accusato di omicidio colposo plurimo aggravato. La causa è stata rinviata alla fine di settembre per quella che tecnicamente è stata definita «ricostruzione di atti mancanti». La Corte concederà poi alle difese un ulteriore «termine» di 15 giorni. C'è anche il pericolo che i reati finiscano in prescrizione. Il legale di Schmidheiny: "Se emergesse che i documenti non sono mai stati caricati, procedimenti nulli".