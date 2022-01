Guerlain, guerra sull'eredità del re dei profumi. Il figlio proibisce le nozze

Il figlio del re dei profumi stoppa le nozze del padre con la compagna

A Jean-Paul Guerlain, 85enne, è stato proibito, su istanza del figlio Stéphane, di sposare la compagna Christina Kragh Michelsen, 64 anni, incontrata nel 2005 durante un concorso di equitazione, passione comune. Lo racconta il Corriere della Sera, che spiega come Stéphane accusa Christina di voler circuire il padre, ormai indebolito e «poco lucido».

Continua il Corriere della Sera: "Il matrimonio quindi non si è ancora celebrato e questo rende furiosa la compagna del grande profumiere, impegnata in una guerra con il coetaneo Stéphane Guerlain. Figlio unico e ultimo rappresentante della dinastia, Stéphane ha la tutela legale sul patriarca e si oppone con tutte le forze al matrimonio, accusando la donna di essersi fatta largo nella vita del padre affetto da Alzheimer al solo scopo di conquistare almeno una parte del patrimonio famigliare, valutato in circa tre miliardi di euro".

La donna accusa il figlio del re dei profumi di minacce di morte

Dall'altra parte non mancano certo le accuse: la donna danese ha trascinato il figlio del compagno "in tribunale dicendo che aveva cercato di investirla con l’auto", prosegue il Corriere "e lunedì scorso ha portato in aula una registrazione in cui Stéphane le urla addosso minacce di morte e insulti, il più tenero dei quali è sgualdrina mantenuta".