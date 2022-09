Reggio Emilia, perseguita l'ex, denunciato e imposto il divieto avvicinamento

Reggio Emilia, perseguita l'ex compagna, denunciato e imposto il divieto di avvicinamento

Un uomo non riesce ad accettare la fine della storia con la compagna e decide d'inizare a perseguitarla, portandolo a compiere una serie di azioni per le quali, al termine delle indagini, i Carabinieri della Stazione di Castelnovo Sotto, Reggio Emilia, l'hanno denunciato alla locale Procura per il reato di atti persecutori.

La Procura reggiana, ha richiesto e ottenuto dal Gip del Tribunale di Reggio Emilia, l'applicazione nei confronti del presunto stalker della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima prescrivendo allo stesso il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo, anche per interposta persona, con l’ex compagna.



Lei è una residente in un comune della bassa reggiana, lui un 64enne residente in città e secondo quanto ricostruito dai carabinieri castelnovesi la donna, dopo una relazione sentimentale di circa 8 mesi, ha deciso di porre fine al rapporto.

La decisione non è stata accettata dall’uomo che ha incominciato a molestare e minacciare l'ex compagna con reiterate condotte persecutorie: come tempestarla di telefonate e messaggi, in qualsiasi ora del giorno e della notte, richiedendole di tornare assieme e rimanere amici, costringendola a bloccare il suo numero di telefono, contattandola anche con altre venti utenze diverse, nel recarsi in numerose occasioni sotto casa della parte offesa, suonando il citofono e pretendendo di essere accolto in casa arrivando in una circostanza a colpire con un sasso la porta dell’abitazione della donna.



L'uomo ha anche pedinato la donna comunicandole di sapere dove si trovava in quel momento, minacciarla con sms con frasi del tipo "Io non volevo arrivare a questo punto l'hai voluto tu". Episodi che hanno provocato timore per la propria incolumità e che la donna ha raccontato ai Carabinieri della Stazione di Castelnovo Sotto che hanno eseguito il provvedimento del giudice del divieto di avvicinamento.