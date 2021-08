Regno Unito, sparatoria a Plymouth: diversi morti, compreso l'aggressore

Regno Unito, sparatoria a Plymouth: diversi morti e feriti. Esclusa l'ipotesi di terrorismo

Orrore a Plymouth nel sud-ovest dell'Inghilterra dove secondo le prime ricostruzioni un uomo armato ha ripetutamente aperto il fuoco indiscriminatamente in un quartiere popolare. Sul luogo della sparatoria sono stati trovati morti tre uomini, incluso il sospettato, e due donne. Un'altra donna è deceduta poco dopo essere stata trasferita in ospedale. Il fatto è stato definito, secondo quanto riferisce la polizia di Devon e Cornovaglia su Twitter, un incidente domestico: non si pensa per ora all'ipotesi terrorismo. Intanto, secondo il quotidiano britannico The Telegraph, l'uomo armato coinvolto nella sparatoria si chiamerebbe Jake Davison.

I media locali riferiscono che "si pensa che tutte le persone siano morte per ferite d'arma da fuoco", ha spiegato la polizia. Non è chiaro come le vittime e il killer armato siano collegati: molti dettagli di ciò che è accaduto nella città di circa 262.000 residenti nella contea inglese del Devon sud-occidentale non sono ancora stati chiariti. "Le indagini continuano", ha aggiunto la polizia del Devon e della Cornovaglia.

Il ministro dell'Interno Priti Patel ha definito l'incidente "scioccante" e ha detto che i suoi pensieri vanno alle "persone colpite", ma non ha rivelato ulteriori dettagli su ciò che è accaduto. "Ho parlato con il commissario capo e ho offerto il mio pieno sostegno", ha twittato. "Invito tutti a mantenere la calma, a seguire i consigli della polizia e a permettere ai nostri servizi di emergenza di continuare il loro lavoro".

Anche Johnny Mercer, il deputato tories dell'area, ha twittato riguardo "al grave e tragico incidente a Plymouth: "Per favore obbedite alle istruzioni della polizia, ha detto alla cittadinanza, e non postate sui social media voci non confermate". "Non si tratta di terrorismo, ha ribadito, e non vi è un sospetto in fuga, rimanete calmi".