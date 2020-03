Ipotizzato in Veneto l'uso di respiratori veterinari per l'uomo

Il Veneto ipotizza l'uso di respiratori veterinari da riconvertire per l'uomo, per sopperire alle difficoltà di approvvigionamento di nuovi macchinari. La Regione Veneto ha avviato il censimento attraverso l’Ulss dei respiratori meccanici in essere presso tutte le strutture veterinarie. Il censimento servirà a verificare un possibile utilizzo dei macchinari per l’uomo. Tutti i medici veterinari del territorio dovranno specificare il numero di respiratori, insieme a modello e struttura presso la quale si trovano.