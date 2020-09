Rider, firmato il contratto collettivo. Dieci euro all'ora,ma restano autonomi

Arriva una grossa novità per i rider. Da oggi i fattorini in bicicletta che consegnano a domicilio pranzi, cene e tutto quello che entra nei loro borsoni, avranno a disposizione un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, il primo di questo genere in Europa. L’intesa - si legge sul Corriere della Sera - è stata firmata ieri da AssoDelivery — l’associazione che rappresenta praticamente tutti i gruppi del settore come Deliveroo, Glovo, Just Eat, Social Food e Uber Eats e l’Ugl. Ma restano lavoratori autonomi, quindi niente ferie o malattia pagate.

Vengono però introdotti - prosegue il Corriere - una serie di diritti aggiuntivi come la formazione e la fornitura gratuita delle dotazioni di sicurezza, con la giacca ad alta visibilità da sostituire ogni 1.500 consegne, il casco ogni 4 mila. Mentre la copertura assicurativa contro gli infortuni è già obbligatoria per legge ed è in capo all’Inail. Avranno un compenso minimo da 10 euro lordi per ogni ora lavorata. Un’indennità integrativa che va dal 10 al 20% per il lavoro notturno, le festività e il maltempo. Un incentivo di sette euro l’ora, anche nel caso di assenza di proposte di lavoro, per i primi quattro mesi nel caso di apertura del servizio in una nuova città. E un premio di risultato, con una somma una tantum di 600 euro ogni 2 mila consegne effettuate.