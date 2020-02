Il virus mette a rischio oltre 70 fiere italiane, in fumo 60 mld di euro

Non solo Salone del Mobile, sono infatti circa 70 le fiere italiane rinviate a causa dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus .

Il danno economico è trasversale e coinvolge tutti i settori. Molte le fiere annullate o posticipate anche all’estero. Dal design (Salone del Mobile, Light+Building) all’arte (Art Basel), dalla moda (Pitti Uomo e Milano Moda Uomo) alla cosmetica (Cosmoprof), dall’occhialeria (Mido) all’automotive (Salone dell’auto di Ginevra). Nello specifico, sul territorio italiano sono state riprogrammate tra giugno e settembre, manifestazioni che coinvolgono ogni anno circa 200mila espositori e 20 milioni di visitatori, generando affari per 60 miliardi di euro e dando origine al 50% delle esportazioni delle imprese che vi partecipano. Non solo: “generano sul territorio un valore 10-15 volte superiore al fatturato delle fiere stesse”, spiega al Sole 24 Ore Francesca Golfetto, docente dell’Università Bocconi di Milano ed esperta del settore.

Il Salone del Mobile di Milano previsto dal 21 al 26 aprile sarà rinviato a giugno, dal 16 al 21. Questa la decisione definitiva presa dal Cda di Federlegno Arredo Eventi nei giorni scorsi. Alle nuove date si adeguano le realtà del Fuorisalone che, poco dopo la comunicazione ufficiale di Federlegno Arredo, ha informato il pubblico del nuovo appuntamento. Come sempre, il Fuorisalone aprirà un giorno prima rispetto alla fiera, quindi questa volta il 15 giugno e durerà fino al 21. Scongiurato quindi l’annullamento che avrebbe creato un danno di notevole entità, superiore, si stima, ai 120 milioni di euro. La manifestazione dell’anno scorso si era chiusa con oltre 386mila visitatori provenienti da 181 Paesi. In ballo ci sono mercati di riferimento importantissimi come l’Asia stessa, ma anche sbocchi decisivi per l’export europeo, come Germania e Francia. Lo stesso presidente del Salone Claudio Luti, non ha esitato a definire il Salone ”non una semplice fiera, ma un posto dove si fa business”. Per questa edizione sono attesi oltre 2200 espositori.

Sarà un giugno frenetico. Le nuove date della design week meneghina andranno in sovrapposizione con due appuntamenti nevralgici per la moda maschile. Dal 16 al 19 giugno andrà in scena infatti la 98esima edizione di Pitti Uomo e, dal 20 al 24, Milano Moda Uomo. Negli ultimi anni si è assistito a un avvicinamento costante tra moda e design, basti pensare alle numerose maison del lusso che espongono le proprie proposte di arredamento durante il Salone e il Fuorisalone. La sovrapposizione delle manifestazioni, soprattutto a Milano, potrebbe mettere in difficoltà le aziende impegnate su entrambi i fronti e alcuni addetti ai lavori, divisi tra giacche tartan e tavoli in radica di noce. Milano non si fermerà, il traffico automobilistico probabilmente sì. Slittano anche la kermesse dell’occhialeria Mido rimandata a luglio e quella della cosmesi Cosmoprof dall’11 al 15 giugno.

Annunciato anche il posticipo, dal 27 settembre al 2 ottobre, della 20esima edizione della principale fiera mondiale per l’illuminazione e la building automation, Light+Building organizzata da Messe Frankfurt. La scelta è apparsa inevitabile a seguito delle stringenti misure di restrizione sui trasporti e dei controlli, che sarebbero stati necessari, soprattutto per i visitatori provenienti dalla Cina. Inoltre, dopo la Germania proprio la Cina e l’Italia hanno sempre rappresentato la componente più ingente di espositori e visitatori della rassegna. La fiera in accordo con Frankfurt City Health Authority ha valutato quindi più sicuro sospendere direttamente la manifestazione.

Anche il mondo dell’arte andrà incontro a sovrapposizioni di date, l’edizione 2020 di Art Basel andrà in scena a Basilea proprio in alcuni dei giorni della design week milanese, dal 18 al 21 giugno.

Annullato anche il Salone dell’Auto di Ginevra a seguito della scelta del consiglio federale svizzero di annullare, fino al 15 marzo, tutti gli eventi, pubblici e privati, che raccolgono più di mille persone. Al salone dell’auto si attendevano tra i 500mila e i 600mila visitatori.

Le nuove date, oltre a “creare un vuoto economico immediato per molte aziende dell’indotto, non è detto che funzionino come quelle tradizionali: bisogna fare i conti con le agende già impegnate di espositori e visitatori, e con un calendario internazionale già affollato. Che potrebbe vedere favorite le fiere dei competitor esteri”, dichiara Massimo Goldoni, presidente di Cfi, l’associazione degli organizzatori delle fiere dedicate ai settori industriali, in tutto 39 eventi che coinvolgono 29mi1a imprese e 1,9 milioni di visitatori.