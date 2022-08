Robert Omo, il killer di Monteforte, aveva abusato di un cavallo

Rivelazioni choc sul passato del nigeriano, che ha evidenti problemi psichici

Robert Omo è il nigeriano che lo scorso 30 luglio a Monteforte Irpino ha ucciso a martellate un 54enne cinese e ridotto in fin di vita un 49enne bulgaro. Dal suo passato emergono storie sorprendenti. Omo era infatti noti alle autorità maltesi. Secondo quanto riportato dal Times of Malta e altri siti locali, il 24enne nigeriano era stato condannato a un anno di carcere nel novembre 2020 per avere abusato sessualmente di una cavalla di una fattoria alla periferia di Gozo.

In seguito era stato espulso e mandato in Italia, in quanto prima nazione nella quale aveva presentato domanda d’asilo. Il suo avvocato Nicola D’Archi ha spiegato al Secolo d’Italia: “Il mio assistito voleva tornare in Nigeria. Aveva presentato lui stesso domanda in Prefettura per essere rimpatriato, ma non c’era riuscito”. Ad Avellino, dove era stato accolto dalla Caritas, Omo aveva dato dimostrato delle sue particolari condizioni psicologiche colpendo con un pugno in pieno volto un operatore che lo aveva invitato a rispettare le regole del centro.