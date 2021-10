Roma, l'avvocato Luca di Donna indagato per traffico di influenze illecite

Traffico di influenze illecite, indagato l'avvocato Luca Di Donna, amico dell'ex premier Giuseppe Conte

Associazione a delinquere, traffico di influenze illecite, episodi irregolari per ottenere assegnazioni di appalti e forniture presso la struttura commissariale per l'emergenza Covid, Mise e Invitalia: le forze dell'ordine, su disposizione della procura di Roma, hanno effettuato alcune perquisizioni nell’ambito dell’inchiesta che chiama in causa l’avvocato Luca Di Donna, amico dell'ex premier Giuseppe Conte, e altre tre persone, sempre avvocati. Tutti sarebbero quindi indagati per associazione a delinquere e traffico di influenze.

L’inchiesta che è alle prime battute sta cercando di ricostruire le vicende che si sono svolte a partire dagli ultimi tre anni. Inoltre, secondo quanto si apprende, le tre strutture non sono state perquisite. L’attività istruttoria ha riguardato studi professionali e abitazioni degli indagati. Le forze dell'ordine hanno acquisito documenti vari e pertinenti all'attività di indagine. Nel biennio 2016-18, si legge sul Corriere della Sera, Di Donna è stato consigliere giuridico del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Sandro Gozi e titolare di due società.