Roma, crolla palazzina dopo un incendio: non ci sono dispersi

Crollata, a seguito di un'esplosione, la palazzina di via Atteone, a Roma, dove poco prima era stato segnalato un incendio. Lo si apprende dai vigili del fuoco del Comando Provinciale. Secondo la ricostruzione, il cedimento sarebbe avvenuto a seguito di un'esplosione che avrebbe interessato un appartamernto ubicato al quarto ed ultimo piano di una palazzina.

Le cause probabilmente sono dovute ad una fuga di gas che ha innescato un incendio. I vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale sul posto stanno provveduto ad evacuare il palazzo. Tratte in salvo alcune persone mentre continuano le ricerche sulla presenza di eventuali dispersi.





Roma, palazzina crollata: esclusa presenza persone sotto macerie

Non vi sono persone sotto le macerie della palazzina crollata in via Atteone, a Tor Bella Monaca a Roma. Lo fanno sapere i vigili del fuoco dopo un'accurata ispezione da parte del personale. Al momento si lavora per la messa in sicurezza con successiva bonifica dell'area coinvolta.