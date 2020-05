Rsa pugliese chiusa dopo 21 morti: anziani fra escrementi, muffa e virus

Chiusa la casa di riposo ‘La Fontanella’ di Soleto dalla Regione Puglia dopo una relazione dell'Asl: 21 morti per coronavirus tra gli anziani della Rsa che è stato il principale focolaio nel Salento. Come scrive Il Nuovo Quotidiano di Puglia, la procedura di revoca è stata avviata nelle scorse ore e gli ospiti verranno trasferiti in altre strutture.

Ciò che colpisce è che all'interno della Rsa è stato trovato dai medici dell'Asl dopo l'esplosione dell'emergenza Covid "condizioni igienico sanitarie dei luoghi e degli ospiti - si legge nella relazione - riversi per terra e sporchi di propri escrementi, madidi di urine maleodoranti e stantie, visibilmente disidratati, affamati e alcuni con piaghe da decubito non trattate da diversi giorni e ancora più drammatica la situazione con ospiti con patologie neuropsichiatriche in evidente stato di agitazione psicomotoria. Approssimativamente si può affermare che si trovassero in quelle condizioni da circa quattro, cinque giorni“.



"In virtu' della sospensione dell’attività, la Regione Puglia ha disposto "il trasferimento degli ospiti in altre idonee strutture, dando mandato per questo ai servizi competenti dell’Azienda sanitaria. A questo fine, i servizi competenti - conclude la nota - hanno acquisito la disponibilità di alcune strutture operanti sul territorio e conseguentemente, nei prossimi giorni, di concerto con le famiglie, si provvederà al trasferimento degli ospiti stessi”.