Sale deserte? I cinema si attrezzano, posti a sedere alternati e termoscanner

CORONAVIRUS: I CINEMA SI ATTREZZANO, POSTI A SEDERE ALTERNATI E TERMOSCANNER

L'appello al ministro Gualtieri, 'fondi per aiutare tutto l'esercizio'

Il peggior febbraio da dieci anni a questa parte (con poco più di 42 milioni euro incassati) potrebbe quindi essere solamente apripista di un altro mese da incubo (se non due, ma con l'estate poi che incombe): ''Sul medio-lungo periodo non conosciamo l'effettiva potenza di questo virus, dal contagio alla durata, quello che credo è che il mercato prima di ottobre non si riprenderà. Fino ad allora, anche se passerà l'ondata della malattia, ci sarà l'estate e non vedremo più i frutti della stagione fino all'autunno. Non sono ancora uscite moratorie per tutta l'attività cinematografica, quindi faccio un appello rivolto al ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri di dare fondi per aiutare tutto l'esercizio''.

''Restiamo aperti, ma con accorgimenti''. Questa la linea del Circuito Cinema Genova, che comprende le sale Ariston, City, Corallo, Odeon e Sivori. Come richiesto dal Decreto, sarà evitato l'affollamento di persone tale da non consentire la distanza di sicurezza di almeno un metro. Quindi, non tutte le poltrone saranno disponibili agli spettatori ma una ogni due. Il personale di sala consiglierà l'accesso alle casse segnalando la distanza di un metro nel percorso tra l'ingresso e il bancone della biglietteria.

Abbiamo parlato con Maria Bettanini, tra le referenti del Circuito Cinema Scuole, meritoria iniziativa che promuove la cultura cinematografica fra le nuove generazioni: ''L'impatto dell'emergenza èstato immediato, con il progetto siamo fermi dal 24 febbraio. Stavamo procedendo molto bene, soprattutto grazie all'esito di 'Mio fratello rincorre i dinosauri'. Ora le proiezioni per le scuole sono sospese, siamo in attesa di capire come andare avanti''. Anche a Genova c'è stata una forte flessione degli spettatori: ''Ieri Volevo nascondermi - continua - è partito bene da noi, speriamo per il weekend''. Attualmente, sempre a Genova, The Space non permette l'acquisto dei biglietti online e Uci propone sul sito la programmazione con le uscite aggiornate.