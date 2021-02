Salerno, medico convince anziana a nominarlo erede.Figli esclusi da testamento

Ha circuito una anziana donna ricca per ottenere denaro. I finanzieri del Comando Provinciale di Salerno, dopo una indagine delegata della procura di Lagonegro, hanno eseguito il sequestro di beni per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro, nei confronti di un medico cilentano, indagato per il reato di circonvenzione di incapace. L'inchiesta è nata dalla denuncia dei nipoti di una donna benestante che, dopo la sua morte, si sono visti completamente esclusi dal testamento. Alla lettura delle ultime volontà dell'anziana, infatti, i legittimi eredi hanno appreso che il patrimonio della zia era stato interamente donato al professionista di San Giovanni a Piro, per loro uno sconosciuto.

L'indagine ha portato alla luce che il dottore, approfittando del precario stato psico-fisico della signora, aggravato dall’età avanzata e dalla condizione di solitudine in cui si trovava da diversi anni, aveva ricevuto nel tempo cospicue somme di danaro (a dire dell’indagato semplici regalìe) e, soprattutto, l’aveva convinta a farsi nominare unico erede: la donna era stata anche sul punto di dare al professionista anche la delega a operare sui suoi conti, ma l’intervento del notaio incaricato, che non si è lasciato ingannare dalle motivazioni dell’uomo per giustificare il suo intervento nella gestione delle finanze della paziente, non lo ha consentito.

Gli accertamenti bancari hanno comunque portato alla luce numerosi prelevamenti di contanti, anche per decine di migliaia di euro, di cui non è stato possibile stabilire l’effettivo utilizzo, quando la signora era ancora in vita. Somme per gli inquirenti spropositate, considerato che la malattia la costringeva praticamente in casa. Tra i numerosi beni sequestrati, spiccano diversi appartamenti situati a ridosso del golfo di Policastro. Il medico ha intanto ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini.