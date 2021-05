Salme violate: rubati gioielli e perfino Rosari. Macabra scoperta. Ecco dove

Raccapriccianti i dettagli dell'operazione "Requiem" dei carabinieri che hanno sgominato un'organizzazione che con minacce e violenze eliminava la concorrenza delle altre ditte di settore per accaparrarsi, nell'ospedale di Caltagirone, lo svolgimento dei servizi funebri. In un video si vedono alcuni componenti impegnati nella ricerca di gioielli sul defunto, nel furto dei dati anagrafici per evitare l'identificazione da parte dei concorrenti, persino di un Rosario dalle mani della salma, oltre che nella rimozione dei biglietti da visita dell'impresa funebre concorrente, dei manifesti delle altre ditte, e nel danneggiamento degli arredi.

Gli indagati violavano e depredavano, dunque, le salme all'interno delle camere mortuarie, anche sottraendo i talloncini identificativi, persino a un feto in un caso, sabotavano le attività delle altre ditte con continui danneggiamenti e, attraverso alcune onlus a loro riconducibili, riuscivano a monopolizzare le attività di trasporto dei degenti non deambulanti a mezzo di ambulanze private. Sono nove le persone arrestate dai carabinieri di Catania accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di illecita concorrenza con minaccia o violenza, violazioni di sepolcro, furti aggravati, rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, minaccia, interruzione di un ufficio o servizio pubblico, nonché di minaccia a pubblico ufficiale ed istigazione alla corruzione.