Salone del Mobile.Milano 2025 nel segno del cinema,luce e ambiente

Al Piccolo Teatro Strehler, è stata ufficialmente presentata la 63ª edizione del Salone del Mobile.Milano, in programma dall’8 al 13 aprile 2025 negli spazi di Fiera Milano Rho. I numeri: più di 2.000 espositori (38% dall’estero), 148 brand tra debutti e ritorni, distribuiti in oltre 169.000 mq di superficie espositiva netta occupata, interamente sold out, di cui oltre 32.000 mq dell'atteso ritorno dopo il successo dell’edizione 2023 The City of Lights – della Biennale Euroluce (più di 300 brand, da 25 Paesi). E ancora, SaloneSatellite: con 700 designer under 35 e 20 Scuole e Università internazionali.Eventi in risalto per l'edizione 2025:Euroluce 2025: al via la prima edizione di The Euroluce International Lighting Forum,special guest: Pierre-Yves Rochon, Paolo Sorrentino e Robert Wilson .“Interiors. A Thinking Room”, è la volta di Paolo Sorrentino. Si intitola La dolce attesa il progetto- installazione del regista italiano per il Salone 2025: uno spazio atemporale, un ponte invisibile tra presente e futuro, in cui il desiderio si intreccia con il timore di incontrare il destino. Robert Wilson. Mother, con musica di Arvo Pärt, al Museo Pietà Rondanini – Castello Sforzesco in collaborazione con Comune di Milano | Cultura, è la prima installazione del Salone del Mobile.Milano 2025 che aprirà al pubblico (6 aprile).Al padiglioni 5 e 7 di Fiera Milano Rho, si aprirà il sipario anche sulla 26ª edizione del SaloneSatellite, fondato nel 1998 da Marva Griffin Wilshire e da lei curato per dare spazio, visibilità e opportunità professionale ai designer under 35. In questa nuova edizione, il cui layout espositivo è come sempre firmato da Ricardo Bello Dias in collaborazione con Hariadna Pinate.

Servizio realizzato da Nick Zonna