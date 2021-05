Salone nautico di Venezia, arriva l'edizione della ripartenza

Countdown per il Salone Nautico di Venezia 2021, che partirà all'Arsenale da sabato 29 maggio. Una seconda edizione della ripartenza per il boat show della Serenissima, dopo la sospensione del 2020 dovuta all'emergenza sanitaria.

Quest'anno barche e yacth saranno di nuovo disponibili per il pubblico finalmente in presenza, seppur con rigide regole anti-contagio. Nel 2021 si registra un notevole incremento degli espositori; tra le novità, una sezione dedicata alla vela, un focus sulla propulsione elettrica. Un ricco calendario di convegni, manifestazioni sportive e talk show. E la Prada Cup in arrivo. L'Arsenale è ormai pronto: il Salone sta prendendo forma con l'arrivo delle 220 imbarcazioni e dei 160 espositori che da dal 29 maggio al 6 giugno daranno vita alla mostra. Ancora una volta "l'arte navale torna a casa", un claim che non invecchia e che trova nuovi motivi in questa tarda primavera in Laguna. La città torna a vivere e il Salone apre pochi giorni dopo l'apertura della Biennale Architettura, sono due segnali importanti anche per tutto il Paese, ha sottolineato il sindaco Luigi Brugnaro.

"Al Salone - spiega - non ci saranno solo imbarcazioni da diporto, avremo anche barche da lavoro, di servizio, trasporto, vogliamo rappresentare tutto quello che naviga. In qualche altre città come Venezia discutere di trasformazione energetica, impatto ambientale, design nautico? Il Salone sarà insomma anche un luogo di dibattito su come rinnovare e cambiare il nostro rapporto con il mare". Il Ceo di Ferretti Grou,p Alberto Galassi, che ha sempre creduto in Venezia per i suoi eventi ha le idee chiare. "In pratica non esistono saloni nautici dal Libano fino a Venezia, passando per la Turchia, Grecia, Croazia, Slovenia. - dice Galassi -C'è una buona metà del mar Mediterraneo che ha adesso la possibilità di avere un unico Salone Nautico. Siamo grati a Cannes, a Montecarlo per quanto fatto negli anni scorsi, ma con tutto il rispetto io scelgo anche Venezia, non ci penso un secondo. In Arsenale presenteremo il Ferretti 1000, il più grande motoryacht mai prodotto con questo marchio. Sottolineo che è di un armatore francese, contento di essere in Laguna".