Salvini: "Giustizia per Simone e Alessio". Domani la sentenza

"A proposito di "giustizia". Vi ricordate i due cuginetti di 11 e 12 anni travolti e uccisi da un Suv guidato a folle velocità in pieno centro a Vittoria (Ragusa), mentre giocavano sull'uscio di casa, il luglio scorso? Alcool, armi, droga e altre aggressioni si aggiungono al curriculum dell’autista che, nonostante questo, tra pochi anni rischia di essere già fuori di galera. Ma come si fa? La vita di due bambini vale così poco??? Domani ci sarà la sentenza, noi chiediamo giustizia vera per Simone e per Alessio". Lo ha scritto il leader della Lega Matteo Salvini su Facebook.

Il procuratore di Ragusa Fabio D’Anna - si legge su www.lasicilia.it - ha chiesto dieci anni di carcere per Rosario Greco, l’uomo che alla guida di un Suv ha travolto e ucciso l’11 luglio dello scorso anno Simone e Alessio D’Antonio. Greco è accusato di duplice omicidio stradale aggravato dall’alterazione psicofisica dovuta all’utilizzo di sostanze alcoliche e stupefacenti. La pubblica accusa ha chiesto il massimo della pena, considerando la scelta del rito abbreviato.