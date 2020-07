Salvini: ‘Saluto col gomito fine della specie umana’. Speranza replica

FASE 3: SPERANZA A SALVINI, 'PAESE DEVE ESSERE UNITO SU MASCHERINE, DISTANZA E IGIENE'

"Credo che il Paese debba essere unito. Lo ribadisco anche stamattina: non ti ridiamo su questioni fondamentali per il futuro dell'Italia. In questo momento sono rimaste tre norme essenziali: utilizzo delle mascherine, distanziamento di almeno un metro e divieto di assembramenti, e il rispetto di norme igieniche fondamentali a partire da lavaggio delle mani". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto a 'Radio anch'io' su Radio Rai Uno, rivolgendosi al leader della Lega Matteo Salvini, che ieri in Senato ha rifiutato di indossare la mascherina. "Queste regole sono essenziali, non possono essere messe in discussione. Bisogna avere senso dello Stato e delle istituzioni", ha concluso.

Salvini al convegno in Senato: ‘Saluto col gomito fine della specie umana’

C’era anche Matteo Salvini al convegno organizzato da Vittorio Sgarbi e Armando Siri nella biblioteca del Senato, dal titolo “Covid-19 in Italia: tra informazione scienza e diritti”. Dopo essersi rifiutato di indosssare la mascherina, nonostante il richiamo degli addetti al senato, il leader della Lega si è espresso sulla nuova “moda” di salutarsi col gomito: “Il saluto col gomito è la fine della specie umana, piuttosto non salutarmi. Se uno mi allunga la mano, lo confesso, io commetto reato e gli stringo la mano”.

Al convegno era presente anche il cantante Andrea Bocelli, che ha dichiarato: "Mi sono sentito umiliato durante il lockdown, l'ho anche violato volontariamente. Ho telefonato a Salvini, Renzi, Berlusconi per cercare di creare un fronte comune".