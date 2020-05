San Francisco, incendio a Fisherman's Wharf: distrutta parte del molo simbolo

Un grande incendio sul molo 45 di San Francisco, nel cuore del simbolico Fisherman's Wharf, ha distrutto oltre un quarto del Pier 45. I pompieri stanno combattendo ancora con le fiamme. Al momento non c'è notizia di feriti, né si sa cosa l'abbia causato.L'incendio è iniziato alle 4.17 del mattino ora locale ed è stato contenuto, non dovrebbe quindi esserci rischio che si allarghi ulteriormente. Ma la parte coinvolta è praticamente distrutta, con uno degli edifici che ha ceduto ed è crollato. Il pier 45 coinvolto dall'incendio non è il molo reso famoso dalla colonia di leoni marini (al Pier 39), ma è un'area ricca di attrazioni e decine di chioschi dove gustare le zuppe di granchi tipiche della città.