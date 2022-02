Sanità, "Milioni di prestazioni saltate per pandemia. Medici sotto stress"

Impatto del Covid è stato devastante sulle liste d'attesa e sulle prestazioni sanitarie

L'attivita' delle sale operatorie "e' diminuita dell'80% e sono circa 400mila gli interventi chirurgici rinviati, sono calate del 20% le prestazioni ambulatoriali e specialistiche e di 1,7 milioni i ricoveri, con riduzioni significative in chirurgia oncologica e cardiochirurgia". Cosi' l'Usb in una nota, in cui denuncia come "i tagli di 20 anni si sono visti nella difficolta' del persone sanitario che ha difeso la salute di tutti.

Mai come nel caso dello slogan scelto per lo sciopero della sanita' proclamato da Usb lo scorso 28 gennaio 'Operatori esauriti, sanita' al collasso', ha saputo cogliere il segno di quella che si preannuncia come la pandemia nella pandemia e che e' destinata ad avere conseguenze sulla sanita' pubblica ben piu' a lungo della fine dello stato di emergenza fissata per il prossimo 31 marzo".

"I dati degli studi fin qui pubblicati sanciscono un quadro desolante: in due anni di pandemia medici, infermieri e operatori sanitari hanno accumulato talmente tanto stress lavoro correlato (paura, ansia, stanchezza, insonnia) da costringere tutte le Asl a correre ai ripari con l'attivazione di servizi di assistenza psicologica", aggiunge il sindacato.

"Un malessere talmente vasto che tocca punte del 70% tra il personale infermieristico, il piu' colpito insieme agli specializzandi. Dalla paura iniziale di portare l'infezione a casa con il conseguente allontanamento dai propri familiari, al passaggio da eroi osannati dai balconi ad incapaci di rispondere efficacemente ad un virus che ha causato oltre 150mila morti. La difficolta' a gestire la morte in isolamento dei pazienti e il dramma dei loro familiari", aggiunge il sindacato.





