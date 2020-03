"Sappiamo come curare il Covid-19". Tre quarti dei pazienti sono guariti

Svolta nella lotta contro il coronavirus? "Sappiamo come curare la malattia", afferma Didier Raoult, specialista francese in malattie infettive. Il direttore di IHU Méditerranée Infezione ha fornito i risultati del suo test clinico sul trattamento del Covid-19 con clorochina. Tre quarti dei pazienti infetti non portavano più il virus dopo 6 giorni.

Potrebbe essere davvero una rivoluzione nella battaglia contro la pandemia che sta colpendo ormai tutti i Paesi del mondo e in particolare l'Europa: dopo sei giorni di test clinici sull'assunzione di Plaquenil, uno dei marchi commerciali della clorochina, solo un quarto dei 24 pazienti testati dal professor Didier Raoult del dipartimento infezione dell'IHU Méditerranée di Marsiglia era ancora portatore del coronavirus.

"In combinazione con l'assunzione di antibiotici mirati contro la polmonite batterica (azythromycin), il trattamento ha guarito completamente i soggetti entro una settimana, mentre il 90% dei pazienti che non hanno preso il trattamento è ancora positivo", ha spiegato Didier Raoult al quotidiano transalpino LesEchos.

Secondo Raoult ci sono abbastanza argomenti per utilizzare questo trattamento, che è molto economico, in questo momento. sui pazienti Covid-19. "In Cina, Iran, Corea del Sud, Arabia Saudita, idrossiclorochina e clorochina fanno già parte dei protocolli terapeutici, consigliati da esperti, alcuni dei quali di fama mondiale. C'è urgente bisogno di organizzare tali raccomandazioni in Francia, ed è quello che ho proposto alle autorità sanitarie", ha affermato. Altre squadre ospedaliere francesi hanno espresso il loro interesse per il protocollo di Marsiglia, che viene proposto ai pazienti ospedalizzati, al di fuori del quadro degli studi clinici.

"Osservanto quanto accaduto in Cina ho compreso che la mortalità a Wuhan è stata così alta per la mancanza di posti letto", aveva d'altronde detto Raoult in un'intervista a CGTN Francia (video qui sopra) lo scorso 21 febbraio. "La letalità è stata ridotta con la costruzione in tempi record di nuovi ospedali. Mentre al di fuori di Wuhan la mortalità è stata molto bassa. Dove i pazienti hanno potuto essere trattati in maniera tempestiva e corretta la mortalità è stata simile a quella di una comune influenza".

"La natura di queste infezioni respiratorie è quella di essere stagionali", prosegue Raoult. "Come appaiono, possono scomparire con il cambio di stagione. Non è sicuro, ma può essere che come già accaduto con la SARS il coronavirus possa scomparire verso l'estate senza bisogno di interventi esterni".

"La Cina ha dimostrato che la clorichina è una sostanza che può funzionare contro il coronavirus", spiega Raoult. "Si tratta di un prodotto a buon mercato e ben tollerato dall'organismo umano". Raoult prevedeva poi quello che sarebbe successo: "Proveremo a capire se la clorichina può essere utile non solo a prevenire ma anche a contenere e curare la diffusione del coronavirus. Se così sarà, la battaglia potrebbe essere vinta rapidamente", diceva il medico prima dei test conclusi con successo a Marsiglia.