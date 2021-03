Sardine, Santori in una docu-serie sulla Cnn. Riparte da pane e mortadella

Mattia Santori riparte dalla tv. Il leader delle Sardine, dopo le varie delusioni politiche che hanno costretto il movimento da lui fondato ad uscire di scena, dopo il culmine del successo ottenuto con le Regionali in Emilia Romagna, ha deciso di indossare i panni dell'attore. Il leader delle Sardine - si legge sul Giornale - è ricomparso nel piccolo schermo, anche se stavolta all'interno di un programma non italiano che nulla ha a che spartire col mondo della politica come ci si sarebbe potuti attendere. Il suo ruolo? Un degustatore di pane e mortadella. "Così semplice ma così buona", la sua battuta. M

attia Santori, infatti, si è trovato al fianco di Stanley Tucci in uno degli episodi di "Searching for Italy", una docu-serie televisiva della Cnn - prosegue il Giornale - incentrata per l'appunto sul cibo e sulla cucina italiana. Protagonista del viaggio, l'attore e regista statunitense di origini italiane esplora il nostro territorio alla ricerca di piatti tipici. E nella terza tappa del suo tour, dedicata all'Emilia Romagna, che si sposta tra le città di Bologna, Modena, Parma e Rimini, il regista per raccontare quei luoghi si è affidato ad un volto noto del posto, il bolognese Mattia Santori appunto.