Sassari, violenta lite tra ragazzine: tolte ai genitori, ora in comunità

Sassari, rissa tra adolescenti: il giudice le toglie ai genitori e le colloca in comunità

Risale al 24 gennaio, fuori dall'istituto alberghiero di Sassari, la violenta lite scoppiata tra due adolescenti di 15 e 16 anni, ripresa con i cellulari dai ragazzi della scuola e diventata subito virale sui social. Un episodio, preceduto da altri simili accaduti nelle ore precedenti, per il quale sono indagate le due ragazze, una delle quali armata con un tirapugni, insieme ad altre due maggiorenni.

Circa dieci giorni dopo, la squadra mobile della Questura di Sassari, su disposizione del Giudice del Tribunale per i minorenni di Sassari, ha eseguito la misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti delle due minorenni.

Le due adolescenti, riporta Repubblica, sono state portate via da casa, non possono usare i telefoni, non vanno a scuola e possono incontrare la famiglia una sola volta a settimana.

Sassari, la rissa davanti scuola

Le indagini avevano permesso di accertare che in quegli scontri a più riprese erano stati usati un manganello metallico, una pietra, un martello e un tirapugni. Le quattro ragazze sono state denunciate per rissa, mentre le due minorenni anche per porto abusivo di armi.

Dalle ricostruzioni risulta che le maggiorenni abbiano spalleggiato le altre due per poi affrontarsi a loro volta. La faida sarebbe scoppiata per motivi di gelosia. Entrambe le minorenni erano affidate ai servizi sociali.

"I genitori la stanno vivendo male, ritengono il provvedimento sproporzionato e sono in ansia sapendo la figlia in un ambiente sconosciuto in un momento difficile. Ma io sono fiducioso nel provvedimento del giudice, questa storia non si chiuderà in tempi brevi", ha dichiarato il legale di una delle due ragazzine, mentre l'altro ha annunciato: "Ho già presentato ricorso. Il provvedimento del giudice è stato comunque una scossa per ragazze che le famiglie non sono state in grado di aiutare".