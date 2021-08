Scossa di terremoto a Palermo alle 6,14, magnitudo tra 4.3 e 4.8

Scossa di terremoto all'alba nel centro di Palermo. Alle 6.14 la terra ha tremato in molti quartieri. La scossa, registrata dall'Ingv, è stata tra il 4.3 e 4.8 di magnitudo, della durata di circa 10 secondi. Numerose sono le telefonate arrivate ai vigili del fuoco. Al momento non si registrano danni a cose o persone. La scossa, con epicentro in mare tra Termini Imerese e Cefalù e a una profondità di 6 km, è stata avvertita distintamente anche in provincia, soprattutto nella parte orientale e sulle Madonie. Altre due scosse meno intense sono state registrate pochi minuti dopo alle 6,23 e alle 6,39 di magnitudo 2 e 2.2.