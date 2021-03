Scuola, altra grana per Sasso dopo lo stalker. Spunta sua moglie nello staff

Il ministero della Scuola è nella bufera. Dopo il caso Pasquale Vespa, il docente stalker della ex ministra Azzolina, assunto dal sottosegretario in quota Lega Rossano Sasso, spunta una nuova grana nel dicastero di Bianchi. Ancora protagonista Sasso, ma questa volta a finire nel mirino è la sua compagna. Nella stanza al secondo piano di Viale Trastevere, il sottosegretario - si legge su Repubblica - in questi giorni ha fatto accomodare la moglie Graziangela Berloco. Con lei, avvocata dei precarissimi italiani, i docenti in conflitto permanente con il ministero, nel suo ufficio ha iniziato a scegliere la squadra. Lo staff con cui dovrà governare la scuola, per le deleghe che il ministro Patrizio Bianchi gli ha dato. Mansioni, distacchi degli insegnanti: per ora hanno scelto, insieme, sei persone. Con l’avvocata, fino a ieri presidentessa dell’Associazione libera scuola con sede a Bari, Sasso ha deciso di promuovere a segretario, Pasquale Vespa, che dopo la vicenda Azzolina è stato messo alla porta dal ministro Bianchi.

Dopo quattro giorni di foto e silenzi, riemerge il sottosegretario Rossano Sasso e a Repubblica dà la sua versione. «Sono dispiaciuto che la ministra Azzolina abbia letto l’assunzione di Vespa come una rivalsa nei suoi confronti», dice, «ma io l’avevo chiamato nel mio ufficio solo perché era un esperto nel mondo del precariato. No, non avevo controllato il suo profilo Facebook, non sapevo dei modi violenti. L’avevo conosciuto, avevamo condiviso tante battaglie e ho pensato subito a lui quando ho avuto bisogno di una figura tecnica. Per quanto riguarda il ruolo da suggeritrice di mia moglie, vorrei dire che al ministero in questi giorni è venuta solo a portarmi qualche panino e a scegliere il colore delle cornici di un quadro. Ho condiviso tutto con lei, ho fatto crescere la sua associazione, ma adesso voglio togliere di mezzo qualsiasi accusa di conflitto di interesse. Le ho chiesto di non occuparsi più di ricorsi contro il ministero dell’Istruzione, anche se ha una specializzazione in Diritto scolastico, e lei di sua spontanea volontà si è appena dimessa dall’incarico di presidentessa dell’Associazione libera scuola.