Scuola, bimbo sviene in classe. Aveva tenuto la mascherina su per diverse ore

L'emergenza Coronavirus in Italia continua ma la scuola è ripartita. Dopo i primi casi di classi in quarantena da Verona ne arriva uno destinato ad accendere le polemiche. Un bambino è svenuto a scuola, il piccolo aveva tenuto per diverse ore la mascherina addosso in classe. E' successo - riporta L'Arena - in una scuola primaria del territorio scaligero. Immediata la corsa al pronto soccorso, in seguito alla caduta del piccolo che ha sbattuto forte il mento a terra. Il bambino è stato tenuto in osservazione prima di essere dimesso. E' il primo caso che si registra su possibili conseguenze dovute al prolungato uso della mascherina sui più piccoli.