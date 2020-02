Sea Watch arriva a Messina, migranti ed equipaggio in quarantena

E’ arrivata questa mattina nel porto di Messina la nave umanitaria dell’ong Sea Watch, con 194 migranti salvati in mare.

Lo sbarco è iniziato nella tarda mattinata, poi tutte le persone a bordo (sia i naufraghi che l’equipaggio) saranno messe in quarantena, come misura precauzionale per l’emergenza sanitaria legata al coronavirus. Una misura - fa notare l’ong tedesca - per ora applicata in maniera discriminatoria solo alle navi delle ong e non alle altre imbarcazioni, ad esempio quelle mercantili. Dopo l’assegnazione del porto sicuro di sbarco, il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci ha inviato una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte sottolineando la sua contrarietà all’arrivo della nave umanitaria, perché nell’hotspot di Messina, la caserma Gasparro Bisconte, "sono emerse rilevanti criticità sotto il profilo igienico-sanitario, in merito all'accoglienza di nuovi migranti".

Per la portavoce di Sea Watch, Giorgia Linardi, si tratta di dichiarazioni solo politiche. “Il personale sanitario Usmaf è salito a bordo e abbiamo messo a disposizione il nostro team di 5 medici - spiega Linardi - L’equipaggio è in salute. Le dichiarazioni del presidente Musumeci sono politiche e non ci sono pervenute tramite i canali ufficiali. Le ‘rilevanti criticità emerse sotto il profilo igienico-sanitario’ nell’hotspot di Messina da lui denunciate svelano comunque un problema cronico della struttura. Inoltre, il riferimento al fatto che l’hotspot costituisca un luogo di transito contraddice anche le recenti pratiche, secondo cui i richiedenti asilo vi sono rimasti per lungo tempo in regime di semi-detenzione. Dopo la missione di Carola Rackete, per esempio, alcuni hanno passato fino a 5 mesi nella struttura”.

Secondo Linardi, dunque, le parole del presidente della Regione dovrebbero far riflettere piuttosto sulle condizioni di prima accoglienza in Italia. “In ogni caso, vietare lo sbarco delle persone soccorse, come auspicato dal Presidente, avrebbe effetti disastrosi da un punto di vista umanitario e sanitario - aggiunge -. La nave trasporta al momento 10 volte il numero regolare di persone previste per quel tipo di unità a seguito di tre operazioni di soccorso che, come ci impongono il diritto e le motivazioni della Cassazione sul caso Rackete, possono ritenersi compiute solo una volta avvenuto lo sbarco in un luogo sicuro, che non è la nave”.