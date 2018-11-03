Segregata e violentata in casa dallʼex. Salva con un biglietto dalla finestra

Segregata e violentata in casa dallʼex. Si salva lanciando un biglietto dalla finestra
Un giovane peruviano e’ stato arrestato dai carabinieri di Corsico, alle porte sud di Milano, per sequestro di persona. Quando i militari lo hanno preso ieri pomeriggio, aveva tenuto segregata in casa la ex compagna per due giorni.
Lei pero’ e’ riuscita a salvarsi facendo passare da una finestra un biglietto in cui chiedeva aiuto. Contro di lui anche le accuse di violenza sessuale, e maltrattamenti in famiglia.