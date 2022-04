Sequestrate 24 mila paia di scarpe false: andranno in dono ai profughi ucraini

Ucraina, 50 mila scarpe contraffatte in dono ai profughi: ma prima della consegna la rimozione dei marchi falsi

Al via un’iniziativa piuttosto particolare. Circa 20 mila paia di sneaker contraffatte (di cui la maggior parte è composta da finte Nike), verranno consegnate alla popolazione ucraina e ai profughi di guerra. Ovviamente, però, verrà prima tolto il (finto) marchio dalla calzatura. A rivelarlo sono alcune testate, tra cui La Stampa.

Le scarpe sequestrate non solo solamente falsi Nike, ma anche di altri brand, per un totale di 24mila scatole che, se immesse nel circuito dei mercati rionali di Piemonte e Lombardia, cui erano destinate, avrebbero fruttato circa un milione e mezzo di euro.

Le finte scarpe di marca, erano state sequestrate dai carabinieri lo scorso novembre e come da prassi sarebbero dovute essere distrutte, ma grazie alla collaborazione tra le forze dell’ordine e la prefettura finiranno nelle mani (o ai piedi in questo caso) di chi ne ha davvero bisogno. All’opera per la rimozione dei marchi contraffatti sono gli Alpini di Leini e quelli dell’8° zona che hanno risposto all’appello.

“La montagna di scatole di scarpe perfettamente contraffatte”, scrive La Stampa, è stata portata al Cubo della Cittadella dello Sport, l’ex centro vaccinale, messo a disposizione dal Comune di Leini per effettuare questo lavoro per cui penne nere, famigliari e volontari sono già all’opera da giorni”.

