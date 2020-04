Sesso durante il consiglio comunale. La 'disfiga' di Barletta. Il video

Il consiglio comunale ridotto a postribolo. Anche questa è la metafora dei nostri tempi e della vita in lockdown per coronavirus.

“Metti la gamba su di me, che ti piace”: è stata una riunione di consiglio comunale piuttosto movimentata l'ultima in conference call al Comune di Barletta.

A un certo punto, come si può sentire nel video e come scrive il sito www.ilsipontino.net, tutti hanno ascoltato in sottofondo gemiti, urla e perfino proposte piccanti. Sorrisi, risate e imbarazzo tra chi partecipava al consiglio in diretta in video conferenza. E polemiche, con l’indice puntato verso un assessore che però ha smentito di essere il “protagonista” di questa incredibile vicenda.