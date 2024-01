"Sfera Ebbasta non paga gli stipendi": tensioni tra il rapper ed i dipendenti

Tensioni tra i dipendenti del rapper: "Sfera Ebbasta non ci paga gli stipendi"

«Con Healthy Color mangiare sano è anche sinonimo di gusto e divertimento... Prendersi cura di se stessi e volersi bene sono atti di fondamentale importanza che dipendono anche dalle nostre scelte alimentari quotidiane in quanto Il cibo è vita ed energia». Questo lo slogan trovato da Sfera Ebbasta e dal suo amico calciatore Andrea Petagna per lanciare la catena di fast food Healty Color. Lo riporta Gambero Rosso.

Dopo il licenziamento, neppure i soldi del lavoro svolto? A distanza di neppure 5 anni il suo format di fast food Healthy Color, che ha aperto insegne in diverse grandi città d'Italia, ha definitivamente chiuso tutte le saracinesche e sta mostrando una serie di risvolti giudiziari abbastanza negativi.

Sui social infuria la rabbia di alcuni dipendenti che da mesi hanno cessato di ricevere lo stipendio. E ora sui social lanciano allarmi e si sfogano tra loro. «Io che sto ancora aspettando che aprite» lancia una delle ragazze al servizio di Healthy Color a Milano. Gli risponde Cristina (in Instagram @mynameiscri: «Non riapriranno. Non ci hanno pagato gli stipendi e ci hanno illuso che avrebbero riaperto fino a qualche mese fa». Ed è ancora Cristina risponde a dei follower che chiedono notizia: «Siamo ancora in causa».

Insomma, il trapper che ha scritto Ricchi X Sempre e canta: «Saremo ricchi, ricchi per sempre/ O forse no, vabbè fa niente/ Scrivo una canzone, sì, quella è per sempre/ Per certe persone sarà un salvagente...», avrebbe lasciato decine di dipendenti senza soldi e senza nessun salvagente.