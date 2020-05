Silvia Romano, frase choc di Sgarbi: "Se si è convertita veramente va..."

Silvia Romano, frase choc di Sgarbi: "Se convertita radicalmente va arrestata"

"Se mafia e terrorismo sono analoghi, e rappresentano la guerra allo Stato, e se Silvia Romano è radicalmente convertita all’Islam, va arrestata (in Italia è comunque agli arresti domiciliari) per concorso esterno in associazione terroristica. O si pente o è complice dei terroristi". Cosi il deputato e critico d'arte Vittorio Sgarbi su Silvia Romano, la volontaria rapita 18 mesi fa e rimpatriata oggi in Italia. Un'affermazione, quella di Sgarbi che sta provocando un terremoto in rete fra chi sposa la sua tesi e chi invece la rigetta con forza.

"Quand'è che va in pensione signor Sgarbi? Come deputato dovrebbe già averla maturata da un pezzo. Si ritiri a vita privata, lei che può. Lo faccia ora" scrive un utente nei commenti al post pubblicato. "Beh anche il nostro Governo è complice dei terroristi visto che gli ha appena donato 4milioni di euro!!!" risponde un altro utente.