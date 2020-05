Silvia Romano in volo verso Ciampino. Il giallo della conversione all'Islam

Vestita in abiti tradizionali somali, pacata e sorridente, "con una forza d'animo rara" considerando i 18 mesi di prigionia: l'ambasciatore d'Italia in Somalia, Alberto Vecchi, descrive così Silvia Romano in un'intervista con l'agenzia DIRE. "Mi sarei aspettato una persona più tesa e invece mi è sembrato che nonostante tutto ne sia uscita bene" dice il diplomatico, che l'ha accolta ieri nella sua sede a Mogadiscio.

"Sorrideva ed era contenta di poter finalmente mangiare una pizza". Vecchi conferma che la giovane, rapita il 20 novembre 2018 in Kenya, e' arrivata in ambasciata indossando abiti tradizionali somali. Alcune fonti di stampa hanno ipotizzato una conversione all'islam durante la prigionia, ma il diplomatico frena.

"In questi mesi vestirsi in questo modo credo sia stata un’abitudine", sottolinea: "Non ritengo possa indicare di per se' un atteggiamento spirituale e comunque su tutti gli aspetti personali e' giusto che a parlare sia la giovane". Venticinque anni, lombarda, in Kenya con l'associazione Milele onlus, Romano è in volo (dell'Aise, il nostro servizio segreto per la sicurezza esterna) per l’aeroporto di Ciampino (Roma) dove arriverà oggi pomeriggio e verrà immediatamente accompagnata per essere ascoltata dai pm della procura di Roma che avviato un'indagine per rapimento a scopo di terrorismo.

Non sono stati mesi semplici, quelli vissuti da Silvia in Africa dal momento del rapimento: la giovane cooperante italiana non solo è stata ammalata in modo serio ma sarebbe stata anche indotta a convertirsi all'Islam. Rapita il 21 novembre del 2018 dall'orfanotrofio di Chakama, in Kenia, da un banda di 8 criminali comuni, è stata poi venduta ai terroristi somali di Al Shabaab e portata in Somalia, dove è stata liberata pagando un riscatto, pare, di 4 milioni di euro.

"C'e' stata una cooperazione con i servizi turchi presenti in quell'area che e' stata determinante per identificare il luogo e agire al momento giusto. In queste situazioni, e' importantissimo l'obiettivo finale che e' la liberazione del prigioniero”, ha spiegato la vice ministra degli Esteri Marina Sereni che dai microfoni di Omnibus su La7, ha rassicurato sulle condizioni della ragazza: "Il ministro Di Maio ha parlato con lei e ne ha ricavato l'impressione che sia in buona salute, lo stesso ci dice il nostro Ambasciatore a Mogadiscio. La ragazza e' stata forte in tutto questo tempo, lasciamola rientrare ora nella sua famiglia, sicuramente questo anno e mezzo l'ha provata ma ha avuto anche la forza di resistere".