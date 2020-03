Sorbillo risponde a sfottò di Canal +:“Una pizza per alcuni francesi stupidi"

"Una pizza per dire no alla pizza coronavirus che voi, alcuni francesi molto stupidi, avete fatto". Gino Sorbillo, uno dei più noti pizzaioli di Napoli, risponde in cucina al video con cui Canal+ ha ironizzato sulla 'pizza coronavirus'. "Dedico questa pizza ad alcuni francesi, a coloro che si sono permessi di fare ironia contro la pizza italiana, approfittando di questo stato di emegenza del coronavirus", dice Sorbillo in un video pubblicato su Facebook. "Facciamo la classifica margherita, che voi tanto ci invidiate, con i cloroi della nostra Italia: pomodoro, basilico e mozzarella. Il prodotto finale è questo, usiamo olio extravergine italiano". Poi, in cucina, spunta anche un'altra creazione: "Una pizza per dire no alla pizza coronavirus che voi, alcuni francesi molto stupidi, avete fatto".