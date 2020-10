Paura terrorismo a Nizza: uomo decapitato nella cattedrale. Un arresto

Un uomo di circa 70 anni è stato decapitato nella cattedrale Notre Dame nel centro di Nizza, in Avenue Jean-Medecin, scrive Nice Matin. La polizia ha arrestato un uomo per l'assalto all'arma bianca in cattedrale in cui è stato decapitato un settantenne, scrive Nice Matin. La polizia ha fatto irruzione sparando, secondo le prime testimonianze raccolte dai giornalisti.

Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020