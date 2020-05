Stefano Carrer, morto giornalista del Sole 24 Ore: trovato su monti Comasco

E' stato trovato il cadavere del giornalista Stefano Carrer che era disperso da mercoledi' a Pigra, sui monti del lago di Como. Lo hanno trovato nel primo pomeriggio di oggi alcune decine di metri a valle di un sentiero, in una zona impervia gli uomini del soccorso alpino e dei vigili del fuoco, che lo stavano cercando con due elicotteri. Carrer, 59 anni, lavorava nella redazione Esteri del Sole 24 ore dove si occupava principalmente di Asia e Giappone e curava la rubrica "Pianeta Asia".

Come riporta l’Ansa, diplomato al liceo Volta di Como, si e' laureato in Giurisprudenza alla Statale e ha frequentato l'Istituto per la Formazione al Giornalismo di Milano. Poi, dopo un'esperienza nel settore periodici del gruppo Monti, ha iniziato a collaborare con il Sole 24 Ore da New York, e' passato alla Rizzoli-De Agostini, prima di essere assunto al Sole-24 Ore nel 1993. Dal 2008 al 2011 ha lavorato per lo piu' in Asia e dal 2013 al 2018 e' stato corrispondente a Tokyo, "primo giornalista italiano ad arrivare a Fukushima" ha ricordato un amico su Facebook.