Stop a ingresso e voli da 13 Paesi. Coronavirus, la stretta di Speranza

"Divieto di ingresso per chi arriva da Paesi a rischio". Lo dispone un'ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sentiti i ministri degli Affari Esteri, dell'Interno e dei Trasporti. Divieto di ingresso e transito in Italia per chi nei quattordici giorni antecedenti ha soggiornato o e' transitato in 13 Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Peru', Repubblica Dominicana. "Nel mondo la pandemia e' nella sua fase piu' acuta. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti dagli italiani in questi mesi", dice Speranza.Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria sono sospesi anche i voli diretti e indiretti da e per i Paesi indicati nell'ordinanza. La scelta, sottolinea Speranza, e' stata quella della "massima prudenza".