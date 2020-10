Stop autorizzazione spot preservativi? Sportiello (M5s): "Ottima notizia"

“Accogliamo con favore la firma del viceministro della Salute Pierpaolo Sileri al decreto sulla pubblicità dei profilattici per cui non è più necessaria l'autorizzazione da parte del ministero della Salute. Per prevenire e contrastare le malattie sessualmente trasmissibili occorre infatti una costante e corretta campagna informativa e pubblicitaria, soprattutto per arrivare ai più giovani”. Lo dichiara Gilda Sportiello, deputata del MoVimento 5 Stelle e capogruppo della commissione Affari Sociali e Sanità della Camera.

“Un tema sollevato più volte e su cui ho presentato una interrogazione parlamentare, con cui ho chiesto al ministero di adottare un decreto per escludere i preservativi dall’autorizzazione ministeriale a fini pubblicitari, cui sono sottoposti alcuni dispositivi sanitari, per rafforzare la diffusione dell’informazione sui metodi di prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili. Questione per la quale il viceministro Sileri si è immediatamente attivato. Una corretta e diffusa informazione è fondamentale per combattere la diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili, intercettando la fascia d’età più esposta, ovvero quella dei giovani tra i 15 e i 24 anni. Informazione e consapevolezza sono la giusta strada per contrastare questo tipo di malattie, a tutela della salute pubblica”.