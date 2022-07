Storie assurde/ Coppia non riesce ad avere figli poi scopre che è necessaria la penetrazione

Coppia cinese non riesce a concepire, ignoravano la necessità di penetrazione

Quante se ne sentono. È proprio il caso di dirlo. Una giovane coppia cinese ha provato ad avere un figlio per quattro anni ma non ci sono mai riusciti. Problemi? Ma che. Il ragazzo, 26enne, e la compagna, 24enne, convinti di avere problemi di fertilità si sono rivolti a degli specialisti che hanno scoperto che i due non eseguivano correttamente l’amplesso finalizzato al concepimento. A darne notizia il sito Metro.uk.

I medici lo hanno intuito dai primi colloqui avuti con i giovani. Infatti è venuto fuori che la donna aveva rapporti regolari con il marito ma tutte le volte l’esperienza si rivelava “insolitamente dolorosa”. Proprio questa confidenza ha fatto insospettire il personale sanitario. Da qui la scoperta incredibile.

La donna è stata prima sottoposta a tutti gli esami del caso per scongiurare l’ipotesi di malattie di tipo ginecologico, ma dagli esami si è invece scoperto che la donna era vergine. Ed è stato in quel momento che hanno appreso che la coppia praticava esclusivamente sesso anale, ignorando completamente le modalità di concepimento. A questo punto il dottore che aveva in cura la giovane paziente, che li ha seguiti in questa particolare storia, ha regalato alla coppia un manuale ‘pratico’. Qualche mese dopo, grazie ai preziosi consigli del dottore, finalmente è arrivata la notizia tanto attesa.