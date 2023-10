Strage a Mestre, 21 morti e 15 feriti. L'autobus elettrico è esploso subito

Strage a Mestre, l'autista aveva preso servizio 90 minuti prima. La ricostruzione dei fatti

Tragedia poco prima delle 20 di ieri sera a Mestre, un pullman elettrico precipita da un cavalcavia e fa un volo di 30 metri, il bilancio finale è drammatico: 21 morti e 15 feriti, tra questi anche due bambini e l'autista del mezzo. A bordo del pullman c'era un gruppo di turisti stranieri, tra cui ucraini, francesi, croati e tedeschi, che stava rientrando a Marghera dopo essere stato a Venezia. Il mezzo è precipitato, dopo aver toccato i fili dell'elettricità ed è diventato immediatamente una palla di fuoco a causa del surriscaldamento della batteria. C’è un video che mostra l’incidente del bus di Mestre. E le immagini immortalano una manovra definita "strana" nella sua dinamica. Le telecamere lo registrano mentre si trova sulla parte destra della carreggiata del cavalcavia della Vempa. Chi lo ha visto dice che l’autobus elettrico della ditta La Linea effettua una manovra "eccessiva" o "impropria".

La stessa impressione l’ha fornita un testimone che era alla guida di un'auto dietro al bus. Mentre i vigili del fuoco ieri sera stavano ancora cercando di estrarre la scheda video del mezzo. L’autista si chiamava Alberto Rizzotto, era di Treviso e aveva 40 anni. È deceduto nell’incidente. Massimo Fiorese, amministratore delegato dell’azienda, ha detto che Rizzotto aveva preso servizio poco prima dello schianto. La corsa era stata prenotata da 16 persone. Secondo Fiorese, che ha parlato con il Corriere della Sera, l’autobus elettrico precipitato alle 19,39 dal tratto sopraelevato della bretella che collega Mestre a Marghera e all’autostrada A4 aveva un anno di vita. "Ha preso le persone da piazzale Roma e le stava riportando in campeggio, a Marghera, in quello che una volta si chiamava Jolly. Avevano prenotato la corsa in 16, ma evidentemente sfortuna ha voluto che sia salito anche qualcuno che non aveva prenotato e quando ha visto l’autobus arrivare, bello grande, con tanti posti, è montato lo stesso", dice.

Poi parla del filmato dell’incidente: "Il bus è quasi fermo quando sfonda il guardrail. Penso che l’autista abbia avuto un malore, perché altrimenti non me lo spiego. Nel video si vede che il bus è quasi fermo, il guardrail è fino, non è di quelli più moderni e più strutturati, e l’autobus pesava tanto perché era di quelli elettrici. L’impatto è stato fatale". L’ipotesi del malore del conducente è per ora quella più probabile. Si parla anche di un audio diffuso via Whatsapp nella zona tra Venezia e Mestre in cui la voce di una donna dice di sapere chi era l’autista e dove lavorava.

Poi parla di testimoni che avrebbero visto il bus prendere fuoco "nella rampa di salita del cavalcavia". E il conducente non poteva fermarsi "perché era stretto tra le altre auto in coda". Nessun elemento ad ora accredita questa ricostruzione e la relativa dinamica. Secondo i rilievi sull’asfalto non ci sono segni di frenata. Le vittime erano dirette a una struttura ricettiva della zona, il campeggio «Hu» di Marghera. Quattro giovani tedeschi si sono salvati per un caso: "Ci siamo attardati. Dovevamo prendere l’autobus successivo. Ma non arrivava. Poi abbiamo saputo…". Il campeggio pubblicizza un servizio navetta per arrivare a Venezia in 15 minuti.