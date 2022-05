Stromboli, incendio sul set di una fiction Rai con Ambra: indagini in corso

Stromboli, scoppia l’incendio durante le riprese di una fiction Rai: Ambra Angiolini è ancora sull’isola

Notte di fuoco sull'isola di Stromboli, dove ieri mattina è scoppiato un incendio che poi si è propagato per decine di ettari alimentato dal forte vento di scirocco. Dall'alba sono di nuovo in volo i Canadair per tentare di spegnere le fiamme che hanno distrutto piante e alberi. L'incendio sarebbe scoppiato durante le riprese della fiction Protezione civile con Ambra Angiolini. Secondo gli abitanti di Stromboli, l'intenzione del regista era quella di simulare un piccolo incendio ma poi per errore il fuoco sarebbe esploso davvero.

Stromboli, il commento di Viale Mazzini: “Nessuna responsabilità dalla Rai”

L’ingegner Salvo Cantale, responsabile emergenza dei Vigili del fuoco della Regione siciliana, che si trova a Stromboli a coordinare il lavoro dopo il vasto incendio di ieri, ha così raccontato all’Adnkronos: "Nella sceneggiatura che ci hanno inviato dalla produzione per la fiction Protezione civile della Rai, che si sta girando qui a Stromboli, non ci avevano detto che avrebbero appiccato un piccolo fuoco durante le riprese, invece poi non so chi, ha pensato di farlo, forse perché rassicurato dalla nostra presenza, ma il forte vento di scirocco in pochi minuti ha fatto divampare il fuoco".

A causare le fiamme sarebbe stata proprio la produzione della fiction. Sul posto c'erano anche dei mezzi dei Vigili del fuoco e alcuni di loro. Ma per le riprese serviva un piccolo rogo. Così è stato appiccato il fuoco, seppure molto circoscritto, ma in pochi minuti è scoppiato l'inferno. "Nessuno ci aveva detto che lo avrebbero appiccato", dice ancora Cantale. "Altrimenti glielo avremmo impedito". Ambra Angiolini, protagonista della fiction, è ancora sull'isola. Questa mattina è andata al bar per fare colazione, ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Viale Mazzini ha così commentato la vicenda: “La Rai non ha alcuna responsabilità nella produzione esecutiva della serie Protezione civile nell’isola di Stromboli. L’attività non vede impegnati personale e mezzi dell’Azienda. La produzione esecutiva della serie televisiva viene organizzata e realizzata, in modo indipendente dalla Rai, dalla società 11 marzo”.

