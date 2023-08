Stupro Palermo, ragazzo scarcerato: "Galera di passaggio, più forti di prima"

Stupro di Palermo, ragazzo scarcerato attivo sui social: "Galera di passaggio, più forti di prima"

"La galera è di passaggio, si ritorna più forti di prima". A corredo di queste parole una emoticon sorridente e un braccio forzuto in bella mostra. Così il ragazzo arrestato nei giorni scorsi per la violenza sessuale di gruppo a Palermo e poi scarcerato dal gip del Tribunale dei Minori risponde su Tik Tok a una persona che scrive: "Lo hanno già scarcerato e condotto in comunità, anche se è diventato maggiorenne. Ha confessato e anche se dal video sembra tra i più violenti. L'Italia".

Il giovane, minorenne al momento dei fatti e che è diventato maggiorenne pochi giorni dopo lo stupro, avvenuto il 7 luglio scorso, è stato trasferito in comunità. Nonostante ciò continua a essere attivo sui social, anche dopo l'arresto e la scarcerazione. Ieri ha perfino scritto una provocazione: "C'è qualche ragazza che stasera vuole uscire con noi?". Dopo la scarcerazione, la Procuratrice dei minori di Palermo, Claudia Caramanna, ha presentato ricorso per far tornare il giovane in carcere.

Il giovane è uno dei sette coinvolti nello stupro di gruppo e che, fra il 3 e il 18 agosto, sono finiti in carcere. Il giovane era però ancora minorenne il giorno in cui furono commessi gli abusi nei confronti di una ragazza di 19 anni, trascinata in un cantiere del Foro Italico e sottoposta a violenze di ogni genere dagli indagati, tutti di età compresa fra 17 e 22 anni. Al momento è lui l'unico uscito dalla cella, per andare in comunità, dopo aver confessato tutto (incastrato dalle telecamere di videosorveglianza) pur cercando di sminuire il suo ruolo. Gli altri tentano invece di difendersi spalleggiandosi a vicenda e provando a cancellare l'orrore dello stupro di gruppo ai danni della vittima con la solita giustificazione deplorevole: "Lei era d'accordo".