Cpr Torino, suicidio Moussa Balde: "Chiudere subito i Centri"

"Il Cpr è una ferita nello Stato di diritto". E' il lungo striscione esposto in piazza Castello, a Torino, dai manifestanti accorsi sotto la prefettura.

Una manifestazione che vuole ricordare il 23enne Moussa Balde, il ragazzo guineiano arrivato al Cpr di Torino il 10 maggio scorso e suicidatosi la notte del 23 maggio all'interno del Centro di permanenza per il rimpatrio del capoluogo piemontese, dove era stato posto in isolamento. In un video, di recente venuto alla ribalta, Moussa, a 19 anni, intervistato dalla tv locale Sanremo News, raccontava di essere venuto in Italia, fuggito dalla situazione politica difficile della Guinea, per restarci, "perché in questo paese - diceva - ho avuto un assaggio di come la vita può essere bella”. Si era affidato al sistema di accoglienza italiano e al percorso che gli era stato indicato. Nell’attesa dell’esito della sua domanda di protezione rimane a Imperia e in brevissimo tempo impara l’italiano. Nel 2018 prende la licenza media. Ma alla fine stanco di aspettare Balde riesce a passare la frontiera e nel 2019 si trasferisce in Francia dove però trova altre porte chiuse e problemi con la documentazione. Respinto dalla Francia verso la frontiera italiana Moussa comincia a convincersi del fallimento del suo progetto di migratorio. Sono diverse le testimonianze che lo ricordano fare l'elemosina, dormire per strada senza una dimora, scoraggiato e provato.

A inizio maggio pestato e preso a sprangate in strada a Ventimiglia da 3 italiani, accusato di un tentativo di furto del telefonino, finisce in ospedale, e appurato che non era regolare sul territorio, viene trasferito nel Centro torinese, dove infine decide di togliersi la vita. La procura di Torino ha aperto un fascicolo sul caso.

"Al Cpr - spiega l'avvocato Gianluca Vitale - non sono rispettati i diritti fondamentali delle persone nonché i loro diritti procedurali. Credo che questo Centro debba essere chiuso immediatamente. E' terribile vedere queste persone rinchiuse all'interno di vere e proprie gabbie. Moussa è morto nel cosiddetto "ospedaletto", "una gabbia da polli con reti metalliche anche sopra la testa".