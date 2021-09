Tabaccaio ruba gratta e vinci, incastrato dalla registrazione della telefonata

Gaetano Scutellaro, il tabaccaio di 57 anni, sottoposto a fermo dai carabinieri e poi condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere, accusato del furto del tagliando vincente appartenente a una anziana e poi di tentata estorsione alla stessa, a due giorni dalla sparizione del gratta e vinci da 500 mila euro, è stato incastrato dalla registrazione della telefonata a opera del nipote della anziana signora. La donna aveva chiesto al ragazzo di assisterla nella vincenda.

Tabaccaio ruba gratta e vinci. Poi chiede 250mila € per la restituzione

Scutellaro a due giorni dalla sottrazione del tagliando vincente propone una restituzione con la spartizione al 50% del premio da 500mila euro, in cambio del ritiro della denuncia. Per farlo contatta il nipote, che su richiesta della donna, aveva preso in mano la situazione perché la zia era troppo anziana e non in grado di risolvere la situazione. Il giovane, a insaputa di Scutellaro, grazie a una semplice app sullo smartphone è riuscito a incastrare il tabaccaio. Oltre alla accusa di furto a Gaetano Scutellaro viene quindi contestata la tentata estorsione. "Ho saputo che avete denunciato, ritirate la querela. Non ti preoccupare, troviamo una soluzione, dammi dei soldi, perché qui i soldi ci sono e sono tanti", ha detto al ragazzo facendogli capire che il biglietto era nelle sue mani.