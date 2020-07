Momenti di tensione in Valle di Susa nel corso del corteo No Tav. I manifestanti - circa trecento - sono partiti dall'abitato di Giaglione e hanno tentato di forzare, lungo il sentiero verso la Valle Clarea, un cancello che blocca il passaggio verso la zona dei Mulini, dove da settimane I No Tav mantengono un presidio. Le forze dell'ordine hanno risposto lanciando dei lacrimogeni.