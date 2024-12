Taylor Mega, conti in rosso e aziende in liquidazione: il caso

Taylor Mega, le sue società fanno flop. L'influencer ha tre aziende riconducibili a lei e di queste due sono state in liquidazione e solo una terza ha bilanci in attivo anche se con un margine operativo basso

L'ospitata di Taylor Mega a Belve sta facendo ancora discutere per le risposte date in studio su Fedez, Tony Effe e per le avances alla padrona di casa ma a tenere banco in queste ore sono i bilanci delle società dell'influencer di Udine. Conti in rosso, debiti e aziende in liquidazione fanno si che l'impero a cinque stelle della regina dei social sia meno lucente di quanto voglia apparire.

La società Centurion, attualmente in liquidazione, gestiva il centro estetico "Beauty Retreat", aperto a cavallo tra fine 2021 e inizio 2022 e fallito nel giugno 2024 sono due delle tre società controllate da Elisia Tedesco (questo il vero nome di Taylor) e del suo manager. In ogni caso Taylor è sempre socia al 75% di tutte le società. A fine 2022 le due società hanno registrato una perdita di 29mila euro con debiti correnti per 44.884 in crescita rispetto ai 19.810 del 2021. Hanno due dipendenti, e altri collaboratori occasionali. La terza azienda (Taylor Mega Srl) risulta in attivo per 230mila euro circa, un margine che però non è altissimo rispetto al brand. Nel 2023, però, i bilanci non sono stati presentati e le altre due aziende sono ko.

Fin qui nulla di anomalo e a parlare sono i conti. Ciò che preoccupa sono le voci che circolano nell'ambiente. Pare, infatti, che alcuni dipendenti non siano stati pagati o comunque lasciati in strada proprio a pochi giorni da Natale. Non solo, sembrerebbe che alcuni clienti che avevano prenotato le prestazioni beauty presso il centro estetico abbiamo visto perso caparre e abbonamenti già pagati. Insomma un bel caos che vede al centro Taylor Mega e che rischia di ricadere pesantemente anche sul suo gradimento da parte dei fan.

La storia di Taylor parla comunque di una vita patinata. Appartamento extralusso a Brera, orologi da urlo e voli in aereo degni di uno sceicco. Un tenore che, ripercorrendo la sua storia appare un po' fuori budget: Mega ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della moda, anche se raggiungerà il successo grazie ad Instagram, dove nel 2015 si è affermata come influencer. D'altra parte, ben presto è arrivata anche in televisione, ad esempio partecipando a due tra i più noti reality show, L'Isola dei Famosi ed il Grande Fratello Vip. Inoltre, di frequente è stata opinionista in alcuni talk show, come i programmi di Barbara d'Urso.